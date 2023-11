Der drohende Zuammenbrauch der Signa-Gruppe des österreichischen Investores René Benko könnte auch für eine Privatbank in Zürich unangenehme Folgen haben.Zürich - Der drohende Zuammenbrauch der Signa-Gruppe des österreichischen Investores René Benko könnte auch für eine Privatbank in Zürich unangenehme Folgen haben. Der Österreicher und seine Unternehmen hätten Kredite von «deutlich über einer halben Milliarde» bei der Bank Julius Bär offen, heisst es in einem Artikel des Finanzblogs «Inside Pardeplatz» mit Verweis auf einen Insider.

