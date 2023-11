Am 31. Oktober hatten wir auf eine mögliche Trading-Chance bei Kion Group ISIN: DE000KGX8881 im Express-Service hingewiesen. Der Titel lautete: "Kion Group: Einstiegschance?" Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags konnte man vermuten, dass bei einer Gegenreaktion auf die vorangegangenen Verluste Gewinne lauern. Am Mittwoch wurde unser Einstiegskurs nicht erreicht und am Donnerstag gab es zur Handelseröffnung eine kleine Aufwärtslücke, ...

