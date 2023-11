Über Plug Power, einer unserer spekulativen RuMaS-Favoriten 2023 hatten wir zuletzt am 05. Februar im Express-Service berichtet. Im Text hatten wir geschrieben: "Börsengewinne machen ist keine Hexerei, sondern sind eine Frage der Chancenerkennung und des richtigen Einstiegskurses. Wir hatten bei Plug Power ISIN: US72919P2020 am 01. Januar den Einstieg ab 12,60 USD vorgeschlagen und wie man am Chartverlauf erkennen kann, hatten wir auch bei diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...