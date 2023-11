Die Nachfrage ist hoch, die Ticketpreise steigen munter weiter und so steuert der Billigflieger auf einen Rekordgewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr zu. Unter dem Strich wird in dem noch bis Ende März laufenden Turnus ein Ergebnis zwischen 1,85 und 2,05 Mrd. Euro erwartet. Den bisher höchsten Gewinn erzielten die Iren 2018 mit 1,45 Mrd. Euro. Die Aktionäre können sich freuen. Denn: Erstmals winkt ihnen jetzt eine reguläre Dividende von 400 Mio. Euro in Summe. Künftig soll ein Viertel des Gewinns nach Steuern an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Bisher zahlte das Unternehmen hin und wieder eine Sonderdividende. Europas größte Fluggesellschaft nach Passagierzahlen zählte von April bis September 105 Mio. Gäste, 11 % mehr als im Vorjahreszeitraum. In der Sommersaison erzielte RYANAIR im Schnitt 24 % höhere Ticketpreise als vor Jahresfrist. Zu Buche standen nach dem ersten Halbjahr bereits 2,18 Mrd. Euro Gewinn, ein Sprung um 59 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken