Die Beschwerdeinstanz der SIX Group AG hat am 31. Oktober 2023 die Beschwerde der IGEA Pharma N.V. gegen den Entscheid des Regulatory Boards der SIX Group AG sämtliche an SIX Swiss Exchange AG kotierten Namenaktien der IGEA Pharma N.V. (Valoren-Nr. 41'217'478 / ISIN NL0012768675) mit einem Nennwert von je EUR 0.01 gemäss Art. 58 Abs. 1 Ziff. 2 Kotierungsreglement (KR) infolge der ernsthaft in Frage stehenden Zahlungsfähigkeit zu dekotieren, abgewiesen. Durch die Aufrechterhaltung des Entscheids des Regulatory Boards hat die Beschwerdeinstanz die Dekotierung und den 3. November 2023 als letzten Handelstag an SIX Swiss Exchange AG bestätigt.



Die Frist für die Einlegung des Rechtsmittels gegen den Entscheid der Beschwerdeinstanz läuft aktuell noch. Folglich wird die formelle Dekotierung der IGEA Pharma N.V. bis auf Weiteres nicht stattfinden.



Der Entscheid betreffend die Dekotierung der IGEA Pharma N.V. ist auf der Webseite von SER verfügbar.

https://www.ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/delisting-decisions.html

Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken