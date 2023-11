Die Beschäftigungsaussichten in der Schweiz bleiben laut der Konjunkturforschungsstelle KOF in den kommenden Monaten gut.Zürich - Die Beschäftigungsaussichten in der Schweiz bleiben laut der Konjunkturforschungsstelle KOF in den kommenden Monaten gut. Einzig im verarbeitenden Gewerbe zeichnet sich ein Rückgang der Beschäftigung ab, insgesamt aber wird weiterhin ein Aufbau erwartet. Der von der ETH-Konjunkturforschungsstelle KOF berechnete Beschäftigungsindikator ist im vierten Quartal zum dritten Mal in Folge...

Den vollständigen Artikel lesen ...