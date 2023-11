Mit einer eigenen Ausbildungsplattform will das Installationsunternehmen Smalt Einwanderer und Flüchtlinge für Installationsjobs von Klimatechnologien gewinnen. Das Startup Smalt hat in einer Investorenrunde Kapital für seine Ausbildungsplattform für Klimajobs gesammelt. Wie das Unternehmen mitteilte, will es mit dem Mechanismus zehntausenden Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen. "Wir identifizieren motivierte Einwanderer und Quereinsteiger und bilden sie in einer eigenen Akademie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...