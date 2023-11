Die irische Billigflugkette Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33) will erstmals eine ordentliche Dividende in Höhe von insgesamt 400 Mio. Euro (ca. 0,35 Euro je Aktie) an seine Aktionäre ausschütten. Die Ausschüttung soll in Form einer Zwischendividende (auszahlbar im Februar 2024) und einer finalen Dividende (nach der Hauptversammlung im September 2024) erfolgen. Bisher hatte Ryanair hin und wieder eine Sonderdividende ausbezahlt. Zukünftig (ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...