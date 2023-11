Ab sofort bietet Lichtblick Wärmepumpen von Vaillant in Kombination mit seinem "SolarPaket" an. Das Heiztechnikunternehmen und der Ökostromanbieter haben eine entsprechende Partnerschaft vereinbart.Lichtblick und Vaillant wollen die Wärmewende im Gebäudesektor künftig gemeinsam "zügig und nachhaltig" vorantreiben. Wie der Ökostromanbieter am Montag mitteilte, hat er mit dem Heiztechnikunternehmen einen Partnerschaft für den Vertrieb von Wärmepumpen vereinbart. Demnach werden die Geräte von Vaillant ab sofort in Kombination mit Lichtblicks "SolarPaket" angeboten. Eine nahtlose Integration in das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...