Bayer hat seinen Ambitionen, den Wirkstoff Asundexian an die Spitze der Umsatzbringer zu setzen, Nachdruck verliehen. In einem neuen Schritt hat das DAX-Unternehmen angekündigt, die klinischen Untersuchungen des Medikaments auszuweiten. Der Wirkstoff soll das neue Umsatzpferd des Konzerns werden. Die Aktie zieht am Montagmorgen leicht an.Der Pharmakonzern Bayer beabsichtigt, die Phase-3-Studien zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...