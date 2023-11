Die Berner Kantonalbank hat eine Kooperation mit dem Berner Startup Neustark abgeschlossen, um innovative Technologien zur Speicherung von CO2 in Abbruchbeton zu fördern.Bern - Die Berner Kantonalbank AG (BEKB) hat eine Kooperation mit dem Berner Startup Neustark abgeschlossen, um innovative Technologien zur Speicherung von CO2 in Abbruchbeton zu fördern. Damit sollen in den nächsten zehn Jahren rund 1000 Tonnen CO2 im Wirtschaftsgebiet der BEKB aus der Atmosphäre entfernt werden. Gemäss dem Weltklimarat (IPCC) genügt eine massive Reduktion unserer Treibhausgase...

Den vollständigen Artikel lesen ...