Zukunftstrends wie Künstliche Intelligenz und Elektromobilität stehen bei Investoren nach wie vor hoch im Kurs. Kein Wunder, denn Autos werden immer digitaler und autonomer, und Tech-Champions wie beispielsweise Nvidia, Alphabet oder Apple sorgen für die nötige Hard- und Software "an Bord". So zum Beispiel bei BYD (Build Your Dreams): einem chinesischen Automobilhersteller,...

Den vollständigen Artikel lesen ...