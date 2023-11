Es hatte sich angesichts der anhaltend schwachen Entwicklung der Weltwirtschaft bereits in den vergangenen Monaten abgezeichnet, nun herrscht Klarheit: Der Spezialchemiekonzern Lanxess wird noch stärker von der Branchenflaute erfasst als bisher schon und muss daher die Prognose für das Gesamtjahr erneut verringern. Das Management um Chef Matthias Zachert will zudem die Dividende kürzen. Die Kölner leiden seit geraumer Zeit unter der schwachen Nachfrage in der Branche und unter hohen Energiekosten. ...

