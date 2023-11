Solyco hat in Hannover eine vertikale Aufdachanlage mit 12,64 Kilowatt Leistung aus bifazialen Glas-Glas-Topcon-Modulen errichtet. Außerdem hat der Photovoltaik-Spezialist eine ebenfalls vertikale Zehn-Kilowatt-Anlage in Hamburg montiert.von pv magazine International Solyco hat sein vertikales Photovoltaik-Dachsystem an zwei verschiedenen Standorten in Deutschland installiert. Das in Berlin ansässige Unternehmen bezeichnete sein Solon-System als ideale Lösung für Flachdächer von Wohn- und Gewerbegebäuden, insbesondere wenn es sich dabei um Gründächer handelt. Eine der beiden Anlagen befindet sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...