Im ersten Quartal 2023 wurden in Deutschland 24 Prozent der Offshore-Windenergie abgeregelt, außerdem 3 Prozent bei Windenergie an Land und zwei Prozent bei der PV. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor. Die Stromnetzbetreiber haben im ersten Quartal 2023 rund zwei Prozent der erzeugten Strommenge der Photovoltaik im Rahmen des Redispatch abgeregelt. Das teilte die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...