Die Gewerkschaften machen in der Europapolitik Druck auf den Bundesrat. Sie befürchten einen Abbau beim Lohnschutz und beim Service Public.Bern - Die Gewerkschaften machen in der Europapolitik Druck auf den Bundesrat. Die Bundesverwaltung habe bei den Sondierungsgesprächen mit der EU-Kommission zu grosse Zugeständnisse gemacht. Es drohe ein Abbau beim Lohnschutz und beim Service Public. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) und der Gewerkschaftsdachverband Travailsuisse erläuterten ihre Einwände am Montag an einer...

