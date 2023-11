Langsam, aber sicher bricht die Vorweihnachtszeit an. Damit hat die DHL Group ein weit höheres Sendungsaufkommen zu bewältigen als an normalen Werktagen. Damit jedoch auch in der Hochsaison vor Weihnachten ein reibungsloser Ablauf sichergestellt werden kann, verstärkt der DAX-Konzern jetzt in Schlüsselbereichen. Für die DHL-Aktie geht es derweil leicht nach unten.Die weltweit führende Logistikgesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...