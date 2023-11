Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG

Q3: Erholungskurs fortgesetzt - Starkes Wachstum für 2024 visibel

Schweizer Electronic hat am Freitag Q3-Finanzkennzahlen veröffentlicht, die den eingeschlagenen Erholungspfad des Konzerns bestätigen. Besonders dank des komfortablen Auftragseinganges, der in Q3 trotz des schwierigen Marktumfeldes kräftig gesteigert werden konnte, blickt der Vorstand vorsichtig optimistisch auf das nächste Jahr.



Umsatzdynamik in Q3 fortgesetzt - EBITDA signifikant gesteigert: Nach 9M realisierte der Konzern 102,1 Mio. Euro Umsatz (+2,4% yoy) und kann damit nach Bereinigung der chinesischen SEC ein deutliches Plus von 12,5% yoy verbuchen. In Q3 erzielte Schweizer bereinigt demnach Konzernerlöse von 33,4 Mio. Euro. Mit einem deutlichen Wachstum von 22,6% yoy (9M: 35,2 Mio. Euro) trieb das Handelsgeschäft diese Top Line-Dynamik maßgeblich an und war für 35% der Konzernerlöse (Vj.: 29%) verantwortlich (Eigenproduktion Deutschland: +8,0% yoy). Regional wuchs der Konzern vor allem in den europäischen Endmärkten (+13% yoy) sowie Amerika (+74% yoy) signifikant, während der asiatische Absatzmarkt v.a. aufgrund der SEC-Entkonsolidierung schwächer war (-35% yoy). Die westlichen Märkte repräsentierten im 9M-Zeitraum 72% (9M/22: 64,5%), wodurch der Trend zur Regionalisierung der Lieferketten in der Branche ersichtlich wird. Auch der Auftragseingang (Q3: 50,9 Mio. Euro; +25,7% yoy) und -bestand (30.09.: 254,4 Mio. Euro; +9,0% yoy) zeigten eine deutlich positive Tendenz und untermauern u.E. das Wachstumspotenzial Schweizers. Das Orderbuch besteht mittlerweile zu rund 30% aus Bestellungen für die eigenentwickelte Embedding-Technologie, die in 2024 einen mittleren zweistelligen Mio. Euro-Beitrag leisten soll (2022: ca. 6 Mio. Euro). Das EBITDA (ex. SEC-Effekte) betrug in Q3 2,5 Mio. Euro (Marge: 7,4%; Vj.: 0,6%) und setzte damit den Erholungskurs weiter fort.

Konkretisierte Guidance 2023 - Rekordumsatz in 2024 im Blick: Mit Vorlage der Zahlen aktualisiert SCE die bestehende Guidance und erwartet umsatzseitig ein Wachstum von 2 bis 3% yoy (zuvor: 0 bis 5%), was einem organischen Zuwachs von 12 bis 15% yoy entspricht. Ergebnisseitig erhöht der Vorstand die Erwartung am unteren Ende leicht (adj. EBITDA-Marge: 7 bis 9%; zuvor: 6 bis 9%). Für Q4 blickt Schweizer auf Auslieferungen im Umfang von rund 35 Mio. Euro, während die aktualisierte Guidance einen Top Line-Beitrag von lediglich bis zu 32,9 Mio. Euro impliziert, sodass wir ein leichtes Übertreffen der Top Line-Guidance als wahrscheinlich ansehen. Für 2024 geht der Vorstand infolge des hohen Auftragsbestandes von einem Rekordjahr aus und erwartet ein deutliches Umsatzplus von 10 bis 20%. Gleichzeitig sind laut Schweizer Auslieferungen von 180 Mio. Euro visibel, die für ein Umsatzwachstum von bis zu 35% yoy sprechen. Wir orientieren uns in Anbetracht der makroökonomischen Unsicherheiten derweil eher am Mittelpunkt der Guidance. Weiterhin sprechen anlaufende Serienprodukte, der anhaltende Trend zur Regionalisierung von Lieferketten sowie das hochdynamische Handelsgeschäft u.E. für positiven Newsflow über die kommenden Quartale hinweg.



Fazit: Schweizer Electronic wird bereits in 2023 eine deutliche Trendumkehr ggü. den Vorjahren gelingen. Der Investment Case gewinnt damit wieder deutlich an Attraktivität. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 10,00 Euro.







