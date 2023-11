Das Berner Startup OceanSafe AG hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zivildienst (ZIVI) ein neues Stoffmaterial entwickelt, welches biologisch abbau- und recyclebar ist.Thun - Das Berner Startup OceanSafe AG hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zivildienst (ZIVI) ein neues Stoffmaterial entwickelt, welches biologisch abbau- und recyclebar ist. Die neue Technologie wurde im Rahmen des Design Preis Schweiz in der Kategorie «Circular Design» mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Voraussichtlich im Jahr 2024 können Zivis T-Shirts aus diesem innovativen...

