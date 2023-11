Gestoppte bzw. gedrehte Serien: EVN -1,14% auf 25,95, davor 9 Tage im Plus (6,06% Zuwachs von 24,75 auf 26,25), RBI -0,47% auf 14,98, davor 9 Tage im Plus (14,62% Zuwachs von 13,13 auf 15,05), CA Immo -0,91% auf 32,65, davor 7 Tage im Plus (10,02% Zuwachs von 29,95 auf 32,95), Strabag -0,65% auf 38,4, davor 7 Tage im Plus (6,04% Zuwachs von 36,45 auf 38,65), Bawag -0,09% auf 44,48, davor 6 Tage im Plus (9,93% Zuwachs von 40,5 auf 44,52), Uniqa -0,65% auf 7,7, davor 6 Tage im Plus (3,75% Zuwachs von 7,47 auf 7,75), voestalpine -0,57% auf 24,34, davor 4 Tage im Plus (6,16% Zuwachs von 23,06 auf 24,48), EuroTeleSites AG -3,91% auf 3,315, davor 3 Tage im Plus (8,49% Zuwachs von 3,18 auf 3,45), DO&CO -0,52% auf 113,8, davor 3 Tage im Plus (3,62% Zuwachs von 110,4 auf 114,4), Kapsch ...

