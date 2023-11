Der Leitindex SMI, der sich zwischen 10'540 und knapp 10'600 Punkten bewegte, schliesst um 0,03 Prozent niedriger mit 10'576,75 Punkten.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Montag nach einem Verlauf in engen Spannen kaum verändert geschlossen. Der Markt habe nach dem Erholungsrally der Vorwoche die Gewinne konsolidiert, sagten Händler. Der SMI war in der Vorwoche um 2,5 Prozent gestiegen. Ausgelöst wurden diese von der US-Notenbank Fed, die die Zinsen unverändert beliess. Zudem schlug sie einen etwas weniger aggressiven Ton...

