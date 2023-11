EQS-News: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Sonnenbühl, 6. November 2023 - Die SOWITEC group GmbH ("SOWITEC" bzw. "Gesellschaft") hat heute Ergänzungsverlangen und Gegenanträge der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") zu ihren Beschlussvorschlägen für die Abstimmung ohne Versammlung der Inhaber ihrer Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBZ21) vom 11. November 2023 um 0:00 Uhr bis zum 13. November 2023 um 24:00 Uhr erhalten. Die Ergänzungsverlangen und Gegenanträge wurden zwischen SOWITEC und der SdK abgestimmt. Deshalb empfiehlt die Gesellschaft den Inhabern der Anleihe 2018/2023, allen Beschlussvorschlägen der SdK zuzustimmen. Die Ergänzungsverlangen und Gegenanträge der SdK beinhalten u. a.: Erhöhung des Zinssatzes ab dem 8. November 2023 (einschließlich) von 6,75 % p.a. auf 8,00 % p.a. sowie eine automatische Anpassung an den Zinssatz der Anleihe 2023/2028 (ISIN: DE000A30V6L2), falls dieser auf mehr als 8,00 % p.a. erhöht werden sollte;

Ausschüttungsverbot gegenüber den Gesellschaftern und ihnen nahestehenden Personen bis zur vollständigen Tilgung und letzten Zinszahlung für die Anleihe 2018/2023; dies schließt auch die Rückzahlung von Darlehen des Mehrheitsgesellschafters Frank Hummel oder einer ihm nahestehenden Person mit ein;

Sicherstellung der bestehenden Besicherung der Anleihe 2018/2023 durch Verpfändung von 38 % des Stammkapitals der SoWiTec operation GmbH;

Teilrückzahlungen von 763.400 Euro zum 8. Mai 2024, von 1.526.800 Euro zum 8. November 2024, von 2.290.200 Euro zum 8. November 2025 sowie in bestimmten weiteren Fällen;

Verzicht auf Kündigungsrechte mit zeitlicher Begrenzung bis zum 8. Mai 2024. Darüber hinaus erstattet SOWITEC teilnehmenden Anleihegläubigern der Anleihe 2018/2023 einen Betrag in Höhe von 0,5 % des ausstehenden Nennwerts, der zur Abstimmung ohne Versammlung angemeldet wird, mindestens jedoch 75,00 Euro pro Depot, wobei die Zahlung der Teilnahmevergütung unter dem Vorbehalt des Erreichens des für eine Beschlussfassung über die Änderung der Anleihebedingungen erforderlichen Quorums, mithin 50 % der ausstehenden Schuldverschreibungen in der Abstimmung ohne Versammlung bzw. 25 % der ausstehenden Schuldverschreibungen in einer etwaigen zweiten Gläubigerversammlung steht. Zudem ist eine finanzielle Verpflichtung des Mehrheitsgesellschafters Frank Hummel vorgesehen. Die vollständigen Ergänzungsverlangen und Gegenanträge der SdK sowie weitere Unterlagen zur Abstimmung ohne Versammlung sind auf der Webseite der Gesellschaft unter www.sowitec.com/de/investor verfügbar.



Über SOWITEC:

Als einer der führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist SOWITEC in 13 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit über 140 Mitarbeitern deckt SOWITEC alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Mehr als 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit fast 3.000 MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb.

www.sowitec.com



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@better-orange.de



