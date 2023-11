Die Tesla-Aktie kommt heute nicht richtig in die Gänge und das trotz einer richtungsweisenden Nachricht. Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters hat der E-Autohersteller beschlossen, den europäischen Markt mit einem neuen Modell aufzurollen. Die Aktie steht indes vor einer Richtungsentscheidung.Tesla wird in seinem Werk in der Nähe von Berlin ein neues Modell zum Preis von 25.000 Euro produzieren. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Damit würde sich der Wettbewerb um die Herstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...