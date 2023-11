Wie viele Obstsorten gibt es noch in Österreich? Die "Obst Inventur" des Vereins Arche Noah - gefördert vom Biodiversitätsfonds des österreichischen Klimaministeriums - setzt nun einen Meilenstein. In monatelanger Analysearbeit konnte Arche Noah in Österreich etwa 2.400 verschiedene, genetisch unterscheidbare Baumobst-Sorten belegen. Ein Abgleich...

