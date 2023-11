The following instruments on XETRA do have their first trading 07.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.11.2023Aktien1 JP3288970001 Konoike Transport Co., Ltd.2 CA45259C1068 Impact Analytics Inc.3 AU0000303976 Articore Group Ltd.Anleihen/ETF1 XS2715957358 Jyske Bank A/S2 US833636AN33 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.3 AU3SG0002868 Queensland Treasury Corp.4 US91282CJJ18 United States of America5 USP8718AAP14 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.6 US912810TV08 United States of America7 XS2714338592 Stora Enso Oyj8 XS2714337784 Stora Enso Oyj9 XS2714336117 Stora Enso Oyj10 XS2714333528 Stora Enso Oyj11 ZAG000195280 South Africa, Republic of12 US91282CJK80 United States of America13 IE000N0TTJQ9 AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF