Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Wer auf Siemens Energy gesetzt hat, musste gestern etwas Pech in Kauf nehmen. Der Titel rutschte um fast -1,7 % abwärts. Das ist kein Glanzstück, denn an sich haben zahlreiche Investoren sicherlich darauf gehofft, die Aktie könnte nun in Richtung von 10 Euro marschieren. Das kann sie immer noch, nur nicht so schnell wie erhofft. Der Titel hat allerdings auch in einer anderen Frage etwas Pech gehabt. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...