WeWork muss Konkurs anmelden. Es war bereits seit Längerem erwartet worden und in der Nacht auf Dienstag beantragte der Co-Working Anbieter offiziell Gläubigerschutz nach Chapter 11. Die UBS hat die Erwartungen verfehlt. Das Ergebnis im 3. Quartal fiel aufgrund des Abbaus der Credit Suisse tiefrot aus. Daimler Truck schwächelt beim Auftragseingang. Im Jahresvergleich sinkt die Nachfrage um ein Drittel, was die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung im kommenden Jahr nach unten zieht.Die gute Stimmung in Asien ist am Dienstagmorgen bereits wieder wie ...

