Vor ein paar Jahren gab es sicherlich einige Investoren, die der Walmart-Aktie (WKN: 860853) nicht mehr allzu viel zugetraut haben. Vor etwa sechs Jahren war nämlich bei dem Einzelhandelsgiganten von Wachstum weit und breit nichts mehr zu erkennen. Doch seither hat sich die geschäftliche Situation durchaus zum Positiven gewendet. Was man besonders auch in den letzten Monaten am Kursverlauf der Aktie des Konzerns deutlich ablesen konnte. Und nachdem sie gerade erst wieder ein neues Allzeithoch erreicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...