Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH steigert in den ersten neun Monaten des Jahres ihren Konzernumsatz von 116,3 Mio. Euro auf 127,7 Mio. Euro (+9,8 %). Einen wesentlichen Beitrag zur positiven Geschäftsentwicklung leistet laut NZWL das wieder erstarkte China-Geschäft (Umsatzwachstum im Vergleich zum 2. Quartal von 27,2 %). Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bekräftigt das NZWL-Management ihre Prognose für das Gesamtjahr 2023. Erwartet wird weiterhin ein Wachstum von 2 % bis 6 % gegenüber dem Umsatz 2022 in Höhe von 158,7 Mio. Euro. Zudem sollen sich der betriebliche Rohertrag, das EBITDA sowie der Konzernjahresüberschuss ebenfalls stabilisieren bzw. leicht verbessern (bereinigt um die Ergebnisse ...

