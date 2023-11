Die in der letzten Woche vom Bezahldienstleister PayPal vorgelegten Zahlen für das 3. Quartal wurden vom Markt mit großem Wohlwollen zur Kenntnis genommen, überraschten die Daten doch in dem einen oder anderen Punkt positiv. Die Aktie reagierte zunächst mit deutlichen Kursgewinnen auf die Daten, doch mittlerweile hat der Schwung nachgelassen. Die Erholung stockt. Die Aktie könnte nun erneut ins Wanken geraten. Bereits in den letzten Wochen und Monaten ...

