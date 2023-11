Nach dem scharfen Rücksetzer infolge der Q3-Zahlen hat sich die Tesla-Aktie zuletzt wieder gefangen und kämpft nun mit der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie. Nachdem am Montag Neuigkeiten bezüglich eines günstigen Einstiegsstromers nur zwischenzeitlich für ein Kursplus sorgten, gibt es nun weitere positive News.Wie Bloomberg am Dienstag berichtet, will Tesla in China die Preise für sein optisch überarbeitetes Model Y erhöhen. Das erklärte ein Tesla-Vertreter des Autobauers gegenüber der Nachrichtenagentur. ...

