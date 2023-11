Europas Börsen haben am Dienstag weiter nachgegeben. Damit setzte sich die jüngste Konsolidierung fort.Paris / London - Europas Börsen haben am Dienstag weiter nachgegeben. Damit setzte sich die jüngste Konsolidierung fort. Am späten Vormittag sank der EuroStoxx 50 um 0,18 Prozent auf 4151,06 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,34 Prozent auf 6990,11 Punkte bergab, während der britische FTSE 100 kaum verändert war. Wirtschaftsdaten lasteten etwas auf den Börsen. «Zum einen stellt sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...