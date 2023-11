Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich der Trend vom Wochenstart am Dienstag weiter fort. In einer engen Spanne hält sich der Leitindex SMI dabei zunächst im grünen Bereich.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich der Trend vom Wochenstart am Dienstag weiter fort. In einer engen Spanne hält sich der Leitindex SMI dabei zunächst im grünen Bereich. Allerdings schmelzen die Gewinne angesichts schwacher Pharma-Schwergewichte merklich zusammen und der SMI bewegt sich mittlerweile in einer engen Spanne um den Vortagesschlusskurs. Händler verweisen unter anderem auf die...

Den vollständigen Artikel lesen ...