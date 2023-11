Die Leipziger Priwatt bietet Hauseigentümern PV-Anlagen zur Selbstmontage an. Die Konfiguration der Projekte mit 5 bis 25 Solarmodulen plus wahlweise Speicher erfolgt online. Die bisher als Anbieter von Stecker-Solargeräten bekannte Priwatt geht mit PV-Anlagen zur Selbstmontage an den Markt. Wie das Leipziger Unternehmen mitteilte, bietet es nun auch größere Anlagen für Dächer, Gärten und Fassaden an. Die Produktlinie trage ferner den Namen "priwatt Solar" und sei mit 5 bis 25 Solarmodulen erhältlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...