Die Aktie von Fraport kann im heutigen Handel deutlich zulegen. Denn die Rückkehr der Reiselust bei vielen Menschen hat dem Frankfurter Flughafenbetreiber in diesem Sommer das lukrativste Quartal seiner Geschichte beschert. An seinen Auslandsflughäfen zählte das Unternehmen so viele Passagiere wie vor der Corona-Krise.Allerdings blieb in Frankfurt das Rekordniveau aus dem Jahr 2019 noch ein gutes Stück entfernt. Unter den größten deutschen Flughäfen komme Frankfurt weiter am schnellsten aus der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...