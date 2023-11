Belgrad - Serbien will der EU innerhalb der kommenden sieben Jahre beitreten. "Wir streben 2030 als das Jahr an, bis zu dem wir Mitglied der EU sein wollen", sagte die Ministerin für Europäische Integration, Tanja Miscevic, der "Welt" (Mittwochsausgabe).



Die Anerkennung des Kosovo schließt sie kategorisch aus, "aber wir sind bereit, die Beziehungen zu normalisieren", fügte Miscevic hinzu. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Anerkennung des Kosovo im Juni 2022 zur Bedingung für den EU-Beitritt Serbiens gemacht. Dazu sagte Miscevic: "Wir hören und respektieren die Position des Bundeskanzlers und Deutschlands, aber wir verhandeln mit der EU über die Mitgliedschaft." Nicht die Anerkennung des Kosovo, sondern ein "rechtlich verbindliches Abkommen über eine umfassende Normalisierung" sei Bedingung für einen EU-Beitritt.



Zu den Vorfällen am 24. September, bei denen bewaffnete Serben im Nordkosovo kosovarische Polizisten angegriffen und sich in einem Kloster verschanzt hatten, sagte Miscevic: "Wir sind offen für jede Form einer internationalen Untersuchung, die herausfindet, was passiert ist." Belgrad wolle keine Gewalt und keine weiteren Todesopfer.

Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken