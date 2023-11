AT&S bereitet aktuell eine Erweiterung der Kapazitäten für den Kunden AMD vor. Die Nachfrage nach CPUs und GPUs für Rechenzentren soll in den kommenden Jahren weiter steigen und so zur Stärkung der Partnerschaft von AMD und AT&S beitragen, teilt AT&S mit "Getrieben von neuen Technologien wie KI, VR und AR, nimmt die Nachfrage für Datenspeicher, -übertragung und -analyse weltweit zu. Aktuell arbeiten wir daran, unsere Kapazitäten für AMD mit Anlagen in unserem neuen Werk in Kulim, Malaysia, auszubauen", erklärt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer. Keivan Keshvari, AMD Senior Vice President of Global Operations: "Die vergangenen Jahre haben die kritische Rolle von Halbleitern für die Welt von heute unter Beweis ...

