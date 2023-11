Die thailändischen Globus-Mitbesitzer haben am Dienstag ein verbales Bekenntnis zur Luxus-Warenhauskette abgegeben. Hintergrund sind die finanziellen Turbulenzen beim österreichischen Partner Signa.Zürich / Wien - Die thailändischen Globus-Mitbesitzer haben am Dienstag ein verbales Bekenntnis zur Luxus-Warenhauskette abgegeben. Hintergrund sind die finanziellen Turbulenzen beim österreichischen Partner Signa rund um den Investor René Benko. Der Signa-Gruppe gehört in der Schweiz die Hälfte der Globus-Gruppe, die andere Hälfte ist im Besitz der Central-Gruppe der Familie Chirathivat aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...