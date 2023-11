© Foto: Christoph Hardt - picture alliance / Geisler-Fotopress



Der Aktienkurs von Lanxess ist nach der Dividenden- und Gewinnwarnung gestern deutlich abgesackt. Tief genug für einen Einstieg?Der Chemiekonzern Lanxess hat seine Dividende und die Gewinnprognose massiv zusammengekürzt. Hintergrund sind die hohen Energiepreise und ein Einbruch der weltweiten Nachfrage. Der Aktienkurs der Kölner sackte daraufhin am späten Montag um bis zu 8,2 Prozent ab, bevor sie sich am Dienstag im Handel um 2,5 Prozent auf 22,15 Euro erholte. Damit hat sie aber seit Jahresbeginn immer noch 44 Prozent an Wert verloren. Das Unternehmen schlug vor, die Dividende für 2023 von 1,05 Euro im Jahr 2022 auf 10 Cent pro Aktie zu senken. Lanxess warnte außerdem, dass der bereinigte …