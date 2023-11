© Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Rebecca Blackwell



Der Ark Innovation ETF (ARKK) von Cathie Wood übertrifft den Gesamtmarkt in der Regel sowohl nach oben als auch nach unten. In der letzten Woche verzeichnete der Flagship Fund nun die beste Woche aller Zeiten.In der vergangenen Woche verzeichneten der S&P 500, der Dow Jones und der Nasdaq ihre besten Gewinne des Jahres. Woods Ark Innovation ETF hatte mit einem Plus von 18,6 Prozent allerdings seine beste Woche überhaupt, nachdem Schlüsseltitel massive Kursgewinne verzeichneten. So hat Verve Therapeutics aufgrund einer erweiterten Partnerschaft mit Eli Lilly einen Wochengewinn von 76 Prozent verzeichnet. Coinbase, Block, DraftKings, Crispr Therapeutics, Shopify, Intellia Therapeutics, Beam …