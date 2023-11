Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) hat in den ersten drei Quartalen Umsatzerlöse in Höhe von 3.196,5 Mio. Euro erwirtschaftet und liegt damit unter dem Vergleichswert des Vorjahres (3.450,4 Mio. Euro). Einem vor allem mengenbedingten Rückgang in der Division MM Board & Paper sei ein akquisitions- und preisbedingter Anstieg in der Division MM Packaging gegenüber gestanden, so das Unternehmen. Das betriebliche Ergebnis verminderte sich von 452,2 Mio. Euro auf nunmehr 159,8 Mio. Euro, was vor allem auf umfangreiche markt- und umbaubedingte Stillstände bei MM Board & Paper zurückzuführen sei, wie es seitens MM heißt. Die Operating Margin des Konzerns lag somit bei 5,0 Prozent (Q1-3 2022: 13,1 Prozent). Der Periodenüberschuss reduzierte sich ...

