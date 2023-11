Eine Verkaufsempfehlung der UBS hatte am Montag den starken Abwärtstrend der K+S-Aktie weiter verschärft. Mit einem Minus von knapp sieben Prozent war die Aktie an diesem Tag der zweitgrößte Verlierer im MDAX. Jetzt befindet sich die K+S-Aktie kurz davor ein neues Jahrestief zu erreichen. Am Montag veröffentlichte UBS-Analystin Priyanka Patel eine Verkaufsempfehlung für K+S. Grund hierfür sei, dass der Konzern hohen Kosten ausgesetzt ist, aber vorerst wohl nicht auf steigende Düngerpreise bauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...