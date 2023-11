Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag zunächst keine einheitliche Richtung eingeschlagen.New York - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag zunächst keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während sich die Standardwerte lediglich auf dem Vortagsniveau behaupteten, setzten die Technologiepapiere an der Nasdaq ihre Aufwärtsbewegung vom Montag fort. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Auch die langsam zu Ende gehende Berichtssaison hält nur wenige Nachrichten parat...

