© Foto: Unsplash



Vor den mit Spannung erwarteten Zahlen zeigt sich die Bank of America zuversichtlich für Nvidia! Könnten die Earnings dennoch eine böse Überraschung bereit halten? Erste Warnsignale gibt es aus China.Am 21. November legt Nvidia seine Zahlen vor, doch schon jetzt laufen sich die Analysten warm. In den vergangenen Quartalen wurden die Zahlen häufig als Gradmesser für den Zustand der gesamten Tech-Branche genommen. Für Vivek Arya von Bank of America bleibt der Chipkonzern ein absoluter Top-Pick. Er prognostiziert, dass Nvidia die Markterwartungen übertreffen und seine Prognosen anheben wird. Die Bewertung erscheine mit dem 26-fachen des für 2024 prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) …