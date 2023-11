© Foto: Stanislav Kogiku - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die Investmentbank Goldman Sachs sieht in der Lockerung der Renditekurvensteuerung durch die Bank of Japan (BOJ) einen positiven Schritt für den japanischen Bankensektor - für zwei Aktien insbesondere.Kürzlich hat die BOJ die strikte Obergrenze von ein Prozent für die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen gelockert, was nun mehr Flexibilität im Anleihehandel erlaube. "Eine flexible Renditenkurvensteuerung kann zu einem kontrollierteren Renditeanstieg führen", erläuterte Goldman-Analystin Makoto Kuroda. Ihm nach könnten nun Käufer wie Banken einfacher Anleihen erwerben. Zur Erklärung: Eine Renditekurve gibt in einem Diagramm die Höhe der einzelnen Zinsen (oder Renditen) für verschiedene …