Mit einem Plus von mehr als vier Prozent führt Siemens Energy den DAX am Freitag an. Nachdem der US-Wettbewerber und Börsenneuling GE Vernova am Donnerstag erstmal eigenständig Zahlen vorgelegt hat, gab es nun Rückenwind von Analystenseite. Goldman Sachs hat das hohe Kursziel bestätigt.Der stärkere Auftragseingang von Vernova im Power-Segment strahle auch positiv auf Siemens Energy ab, so Goldman-Analyst Ajay Patel. Die Zahlen würden auch seine Meinung untermauern, dass die Nachfrage im Bereich ...

