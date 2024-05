Der Energietechnikkonzern Siemens Energy wird am Mittwoch (8. Mai) seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal (per Ende März) präsentieren. Im Vorfeld kann die Aktie ihren Erholungskurs fortsetzen und am Montag erstmals seit dem Crash im Juni 2023 wieder die 20-Euro-Marke überwinden. Das können Anleger am Mittwoch erwarten.Die Entwicklung des angeschlagenen Energietechnikkonzerns läuft derzeit zweigeteilt. Die Geschäfte rund um Gas, Netze und Industrietransformation liefen in den ersten drei Monaten ...

