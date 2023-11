Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Porr -1,88% auf 11,5, davor 5 Tage im Plus (6,55% Zuwachs von 11 auf 11,72), Verbund -2,81% auf 83,05, davor 4 Tage im Plus (4,21% Zuwachs von 82 auf 85,45), BKS Bank Stamm 0% auf 16,4, davor 4 Tage ohne Veränderung , Frequentis -1,72% auf 28,6, davor 3 Tage im Plus (2,46% Zuwachs von 28,4 auf 29,1), ATX -1,2% auf 3161,22, davor 3 Tage im Plus (4,11% Zuwachs von 3073,47 auf 3199,74), ATX Prime -1,2% auf 1587,52, davor 3 Tage im Plus (3,97% Zuwachs von 1545,5 auf 1606,79), ATX TR -1,2% auf 6990,73, davor 3 Tage im Plus (4,11% Zuwachs von 6796,69 auf 7075,92). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Rath AG 27,2 (MA100: 28,86, xD, davor 32 Tage über dem MA100). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: AT&S (2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...