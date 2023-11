Dortmund - Am 4. Gruppenspieltag der Champions League hat Borussia Dortmund gegen Newcastle United 2:0 gewonnen. Dortmund erreicht somit den ersten Rang der Gruppe F, während Newcastle auf Platz drei stagniert.



Während letztere nur langsam ins Spiel fanden und nur phasenweise gefährlich werden konnte, dominierte der BVB die Partie klar. Niclas Füllkrug verschaffte Dortmund in der 26. Minute die Führung, Julian Brandt erhöhte in der 79. Minute. Im parallel stattfindenden Spiel hat Schachtar Donezk gegen den FC Barcelona 1:0 gewonnen. Barcelona bleibt folglich auf Platz eins der Gruppe H, Donezk auf Rang drei.

