New York - Die US-Börsen haben am Dienstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 34.153 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.378 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 13.640 Punkten 0,9 Prozent fester. Anleger setzten am Dienstag weiterhin auf ein Ende der Leitzinserhöhungen der US-Zentralbank Federal Reserve. Vertreter der Fed dämpften hingegen die Erwartungen. Das Ziel, die Inflationsrate unter zwei Prozent zu drücken, bleibe weiterhin das Hauptziel der Notenbank.



Dafür könnten weitere Zinserhöhungen nötig sein. Unterdessen tendierte die europäische Gemeinschaftswährung schwächer. Ein Euro kostete 1,0695 US-Dollar (-0,24 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9350 Euro zu haben. Der Goldpreis zeigte sich ebenfalls schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 1.968,70 US-Dollar gezahlt (-0,46 Prozent).



Das entspricht einem Preis von 59,18 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 81,77 US-Dollar, das waren 341 Cent oder 4,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

